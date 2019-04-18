Силы Балтийского флота подняты по тревоге

Группа военных кораблей Североатлантического альянса вошла в Балтийское море. Какую цель преследует натовский флот, неизвестно. Но навстречу непрошеным гостям уже вышли корабли Балтийского флота РФ.



В состав флотилии альянса вошли эсминец Военно-морских сил США "Грейвли", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Он возглавляет группу. Компанию ему составляют фрегаты ВМС Польши "К. Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон", передает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

В центре также сообщили, что российские военные пристально следят за перемещениями корабельной группы западного блока.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО",

– говорится в сообщении НЦУО.

В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации, отмечает "Вечерняя Москва".

НАТО придерживается излюбленной тактики, проверяя на прочность нервную систему российских военных. Обычно одновременно с визитом в Балтийское море другая корабельная группировка альянса присутствует в Черном море. Ранее сообщалось, что в черноморскую акваторию вошел американский эсминец "Росс". За его перемещениями следят патрульный корабль"Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, передает ТАСС.

Присутствие военных кораблей западных стран в Балтийском и Черном морях в последние месяцы стало обычным делом. Кроме того, НАТО активизировала разведку с воздуха. "Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", – докладывал в октябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу.