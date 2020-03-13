F-22 погнались за "Медведями" не просто так

Российские противолодочные самолеты Ту-142 не просто так летают около Аляски в сопровождении F-22 и F/A-18, а умудряются шпионить за американскими военными.

Как пишет Popular Mechanics, "Медведи" пролетели над американским ледовым лагерем Seadragon на высоте всего 760 метров. Издание упоминает Ту-95, однако в тот день, 9 марта, вблизи Аляски были задействованы их ближайшие "родственники" Ту-142.

Seadragon – это пункт базирования американских подлодок USS Toledo (класс "Лос-Анджелес") и USS Connecticut (проект Seawolf II) на время учений ICEX-2020 Поэтому неудивительно, что экипажам Ту-142 поручили понаблюдать за лагерем на всякий случай.

Судя по фото, опубликованным на странице командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), подлодки крепко засели в толще льда и на поверхности торчат только рубки субмарин.

Первыми о появлении Ту-142 над лагерем заявили как раз в NORAD. А по данным PM, российским военным понадобилось всего пять дней, чтобы разыскать американский лагерь. Авторы констатировали, что Россия способна найти небольшую базу ВМС США даже в бескрайних льдах Арктики.