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Подледная атака: США отработают удар по России в Арктике

Подледная атака: США отработают удар по России в Арктике
Фото: flickr.com
Вашингтон считает Север стратегически важным для себя регионом

Россия постепенно превращает Арктику в военную базу, привозя на Север специальную технику и восстанавливая советское наследие. Такая деятельность совершенно не устраивает США, поэтому Пентагон проводит трехнедельные учения ICEX 2020, в которых принимают участие атомные подводные лодки "Коннектикут" класса "Сивулф" и "Толедо" класса "Лос-Анджелес".

Субмарины выйдут из лагеря "Морской дракон" (Camp Seadragon). Как пишет Navy Times, это временный пункт базирования в Северном Ледовитом океане.

В ходе маневров лодки отработают всплытие в заданном квадрате в Северном Ледовитом океане и нанесение условного ракетного удара.

Несмотря на то что экипажи планируют держать курс к Северному полюсу, в центре внимания американцев – новая российская база "Трехлистик", Гаджиево, где базируются подлодки Северного флота, а также Северодвинск и Архангельск.

Кроме того, атомоходам, возможно, предстоит пересечься в российскими многоцелевыми субмаринами, экипажи которых, разумеется, в курсе ICEX 2020.

Американцы все еще учатся действовать в Арктике. На прошлых маневрах в интернете были опубликованы видеокадры закованной во льдах подлодки, сделанные с российского вертолета. Скрытно действовать у подводников США пока не получается, так как условия очень суровые.

"Арктика – это потенциальный стратегический коридор между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США", – заявил вице-адмирал Дэрил Коудл в опубликованном пресс-релизе. Ранее в Пентагоне заявили о реанимации военных баз на Аляске.

Александр ИЛЬИН

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