Строительство второго новейшего российского ледокола забуксовало
Новейшим российским атомным ледоколам проекта ЛК-60 не везет. После того как на испытаниях "запороли" электродвигатель на Арктике, стало известно, что Балтийский завод так и не получил из Кирова паровые турбины для третьего корабля серии "Урал".
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, установку ждали еще в октябре прошлого года. Однако подрядчик не получил от заказчика денег и составные части турбин. Поэтому Кировский завод будет оспаривать иск на 200 млн рублей, который подал Балтийский завод.
Сообщается, что на сроки сдачи "Урала" задержки якобы не повлияют. На "Росатоме" жду корабль в 2022 году. Второй, "Сибирь", в 2021-м, а "Арктику", которая уже была должна ломать лед, в мае этого года, но это не факт.
На сроки сдачи ледоколов может повлиять и пандемия коронавируса, хотя пока производители ничего по этому поводу не сообщали.
Кировский завод поставляет паровые турбины для всех ледоколов серии. Однако уже с "Арктикой" начались проблемы. Изначально их собирался делать Харьковский турбинный завод, однако после событий 2014 года стенд пришлось строить на "Киров-Энергомаше". Быстро наладить импортозамещение не получилось. Аналогичная ситуация сложилась на Рыбинском заводе, который начал делать турбины для фрегатов проекта 22350.
Главное о коронавирусе в России на 15 апреля
Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Еврокомиссии не оценили западные способы борьбы с COVID-19
- В ООН раскритиковали США за отказ оплачивать всемирное здравоохранение
- США готовы помочь застрявшим в стране российским школьникам
- Вирус COVID-19 впервые передался от умершего
Здоровье
- Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
- Традиционная русская закуска защитит от COVID-19
- Опасная профилактика: кому нельзя есть имбирь
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик