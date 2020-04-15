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Строительство второго новейшего российского ледокола забуксовало

Строительство второго новейшего российского ледокола забуксовало
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Для корабля так и не подвезли паровые турбины

Новейшим российским атомным ледоколам проекта ЛК-60 не везет. После того как на испытаниях "запороли" электродвигатель на Арктике, стало известно, что Балтийский завод так и не получил из Кирова паровые турбины для третьего корабля серии "Урал".

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, установку ждали еще в октябре прошлого года. Однако подрядчик не получил от заказчика денег и составные части турбин. Поэтому Кировский завод будет оспаривать иск на 200 млн рублей, который подал Балтийский завод.

Сообщается, что на сроки сдачи "Урала" задержки якобы не повлияют. На "Росатоме" жду корабль в 2022 году. Второй, "Сибирь", в 2021-м, а "Арктику", которая уже была должна ломать лед, в мае этого года, но это не факт.

На сроки сдачи ледоколов может повлиять и пандемия коронавируса, хотя пока производители ничего по этому поводу не сообщали.

Кировский завод поставляет паровые турбины для всех ледоколов серии. Однако уже с "Арктикой" начались проблемы. Изначально их собирался делать Харьковский турбинный завод, однако после событий 2014 года стенд пришлось строить на "Киров-Энергомаше". Быстро наладить импортозамещение не получилось. Аналогичная ситуация сложилась на Рыбинском заводе, который начал делать турбины для фрегатов проекта 22350.

Александр ИЛЬИН

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