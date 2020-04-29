Взлетно-посадочную полосу на аэродроме "Нагурская" увеличивают на километр

Телеканал "Звезда" опубликовал видео совершившего посадку на острове Земля Александры тяжелого транспортника Ил-76. Специальная снегоуборочная техника расчистила взлетно-посадочную полосу на аэродроме "Нагурская", где находится база "Арктический трилистник".

Как сообщают в Минобороны, аэродром стал всесезонным и в ближайшее время будет принимать тяжелые дальние бомбардировщики. Взлетная полоса будет увеличена еще на 1 км, в данный момент ее длина составляет 2,5 километра. Этого достаточно для Ил-76, который доставил десантников для учений ВДВ, однако для Ту-160 ВПП нужна длиннее.

"Нагурская" входит в число 13 аэродромов, которые планируется восстановить в связи с созданием в 2014 г. Объединенного стратегического командования "Север". Во время холодной войны с арктических аэродромов готовились взлететь с ядерными бомбами Ту-95.