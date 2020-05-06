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Американцы подбираются к границам России с севера

Американцы подбираются к границам России с севера
Фото: flickr.com/usnavy
Пентагон взял на себя миссию отстаивать интересы европейских союзников своими боевыми кораблями в Арктике

Американцы впервые с середины 80-х прошлого века направили свои военные суда в Баренцево море, чтобы поддерживать "свободу навигации" и показать "беспрепятственную интеграцию" среди партнеров по НАТО и осуществлять вместе с ними обеспечения безопасности акватории за Полярным кругом. Об этом сообщили 6-м флоте ВМС США.

Напомним, 4 мая три американских эсминца – USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80) с танкером USNS Supply (T-AOE 6) и британский фрегат HMS Kent (F 78) вошли в Баренцево море, чтобы укрепить свою боеготовность в Арктике. Во избежании "неправильных представлений" со стороны России и для снижения риска "непреднамеренной эскалации" с учетом того, что на кораблях находятся крылатые ракеты "Томагавк", Москва была предупреждена о данном шаге Пентагона 1 мая.

"В эти трудные времена, как никогда важно, что мы сохраняем стабильный ритм операций на европейском театре, принимая разумные меры для защиты наших войск", – цитирует изданиеEADaily командующую 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирала Лизу Франкетти.

Американка провозгласила, что Вашингтон своим флотом укрепит безопасность в регионе и "фундамент арктической готовности". По ее словам, союзнические военно-морские силы в Баренцевом море должны оставаться в боевой готовности во всех операциях, дабы обеспечить доступ к акватории. Она подчеркнула, что это особо важно в Арктике.

"Передовые Военно-морские силы США и корабли стран Европы работали с государствами-партнерами по всем европейским морям на протяжении последнего месяца", – отметили в Пентагоне.

За маневрами американских судов и их союзников внимательно следит Северный флот России. Накануне, 5 мая, в Баренцево море с главной базы СФ РФ в Североморске на стрельбы ушел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В походе он будет находиться несколько дней.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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