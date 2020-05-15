Моряков НАТО "пасли" российские летчики и подводники

Ударная группа кораблей 6-го флота ВМС США, наконец, покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими военными. Об этом говорится на странице флота в Facebook. Все это время за ними усиленно следила морская авиация России, а также корабли и подлодки Северного флота.

В состав группировки входили ракетные эсминцы "Портер", "Дональд Кук" и "Рузвельт" ВМС США, а также британский фрегат "Кент". Корабли вошли в акваторию Баренцова моря в начале мая, для того чтобы отработать наступательные и оборонительные действия в сложных условиях за Полярным кругом.

Корабли совершали маневры у побережья Норвегии в районе Финнмарка, который граничит с Мурманской областью.

Эсминцы типа "Арли Берк" вооружены крылатыми ракетами "Томагавк" и теоретически могли угрожать Мурманску. Однако, в случае начала конфликта, они, скорее всего, были бы уничтожены моногоцелевыми подлодками Северного флота и авиацией.