Пекину нужен "Полярный шелковый путь"

Вовсе не США, а Китай может покуситься на российскую Арктику в ближайшее время. Пекину нужен кратчайший путь для танкеров, а также полезные ископаемые, которые становятся доступнее из-за таяния ледников.

Как пишет журнал The National Interest, неслучайно Китай называет себя "почти арктическим государством". В 2018 году Пекин обнародовал свою арктическую политику, согласно которой китайцы будут стремиться купить как можно больше активов в регионе.

Пока это "государство-наблюдатель" без территориальных претензий, но зная, как развиваются события в Южно-китайском море, можно предположить, что на этом в Китае не остановятся. Недаром в Поднебесной даже "переименовали" Северный морской путь в Арктике в "Полярный шелковый путь".

Полярный флот Китая очень скоро пополнится двумя новыми ледоколами. В 2016 году по Северному морскому пути прошли пять китайских судов. Для сравнения, у США сейчас всего один действующий ледокол.

Китайцам интересно все: рыболовство, прокладка подводных кабелей и трубопроводов. Полярный научно-исследовательский институт Китая в Шанхае курирует арктическую исследовательскую программу.

Относительно недавно Китай стал одним из основных покупателей российского сжиженного природного газа, когда приобрел 20% акций "Ямал СПГ". В декабре прошлого года заработал трубопровод "Сила Сибири".

По мнению NI, Россия начала плотно работать с Китаем после событий 2014 года в Крыму и санкций, однако такая "дружба" может дорого обойтись Москве. Пекин может использовать свои научно-исследовательские базы в военных целях. А то, как в Поднебесной умеют строить искусственные базы прямо из островов, хорошо известно на примере Спартли. Это хорошо понимают в Москве, поэтому укрепляют оборону северных рубежей.