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В Норвегии испугались попыток России выкачать общие запасы нефти в Арктике

В Норвегии испугались попыток России выкачать общие запасы нефти в Арктике
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доход от трансграничных месторождений получит тот, кто их первый освоит

Норвегия может остаться без неприкосновенных природных запасов нефти и газа. Такое предупреждение получило правительство в Осло. Местные парламентарии обеспокоены, что Россия может первой начать осваивать месторождения в Баренцевом море, в результате все углеводороды в тех краях "перетекут" к ней.

По норвежским законам, страна не может добывать полезные ископаемые севернее линии, где еще в апреле 15% территории покрыто льдом. У России таких ограничений нет. "Это значит, что россияне смогут выкачать нефть, доступную и с норвежской, и с российской стороны. Нефть, которую Норвегия решила не трогать", – заявил норвежский депутат из комитета по вопросам нефтяной и энергетической политики Юн Георг Дале.

На самом деле, пока нет доказательств, что у России и Норвегии есть трансграничные месторождения. Добыча углеводородов с российской стороны там также не ведется, пока выданы лишь три лицензии на геологоразведку. В Осло уже заявили, что будут готовы пересмотреть запрет на разработку неприкосновенных месторождений в арктической зоне, если будет доказано, что Москва тоже имеет к ним доступ со своей стороны, пишет Dagbladet.

Однако депутаты не хотят ждать и требуют от правительства безотлагательных действий: "Прискорбно, что мы своими постановлениями мешаем норвежцам разрабатывать наши общие месторождения, в то время как русские беспрепятственно качают нефть", – возмутился Дале.

Ранее в Варшаве объявили о строительстве трубопровода Baltic Pipe, который позволит доставлять газ с норвежского шельфа через территорию Данию в Польшу. Некоторые уже поспешили назвать будущий газопровод конкурентом "Северного потока – 2". 

Николай ВИКТОРОВ

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