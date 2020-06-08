В Киеве возлагают большие надежды на американские бомбардировщики

Своими полетами над водами Арктики США хотели показать, что B-52H без захода в зону действия систем ПВО могут нанести ракетный удар по России.

Украинское издание Defense Express опубликовало графику, на которую нанесены старые и новые военные базы на Севере, а также зоны действия радаров "Подсолнух" в радиусе 450 километров.

По мнению авторов, ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM с дальностью 980 и 1200 км соответственно достаточно для того, чтобы поразить основные стратегические объекты РФ в Арктике и частично в Сибири.

При этом будет не нужно заходить в зону действия С-400. И под ударом находится весь Северный морской путь (СМП), который является для России "стратегической артерией", обеспечивающей жизнеспособность целых регионов. Также СМП, по версии DE, отвечает за большую большую часть экономики промышленных гигантов – от "Норникеля" до "Газпрома", – следовательно, ущерб будет серьезный.

Украинское издание связывает полеты B-52H с тем, что в декабре прошлого года Россия не пустила иностранные военные корабли на Северный морской путь. А затем глава Генштаба РФ заявил о планах значительно усилить ПВО в Арктике. После этого, напоминает RT, четыре бомбардировщика вылетели с базы в Северной Дакоте и пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

Стоит отметить, что B-52H будут противостоять не только С-400, но и перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами "воздух – воздух". Если удар будет массированным, часть AGM, скорее всего, достигнет своих целей, но вовсе необязательно выведет объекты из строя.

А согласно недавно утвержденному президентом РФ списку условий для применения ядерного оружия, Москва в ответ атаку стратегических объектов может применить ракеты "Булава" или РС-24 на "Ярсах".

В свою очередь, независимый военный эксперт в беседе с URA.RU назвал бредом заявление украинских авторов бомбить российскую Арктику и Сибирь, так как война никому не нужна, а полеты – это всего лишь способ давления на Россию.