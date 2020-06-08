Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: B-52 безнаказанно уничтожат российские базы в Арктике

СМИ: B-52 безнаказанно уничтожат российские базы в Арктике
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
В Киеве возлагают большие надежды на американские бомбардировщики

Своими полетами над водами Арктики США хотели показать, что B-52H без захода в зону действия систем ПВО могут нанести ракетный удар по России.

Украинское издание Defense Express опубликовало графику, на которую нанесены старые и новые военные базы на Севере, а также зоны действия радаров "Подсолнух" в радиусе 450 километров.

По мнению авторов, ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM с дальностью 980 и 1200 км соответственно достаточно для того, чтобы поразить основные стратегические объекты РФ в Арктике и частично в Сибири. 

При этом будет не нужно заходить в зону действия С-400. И под ударом находится весь Северный морской путь (СМП), который является для России "стратегической артерией", обеспечивающей жизнеспособность целых регионов. Также СМП, по версии DE, отвечает за большую большую часть экономики промышленных гигантов – от "Норникеля" до "Газпрома", – следовательно, ущерб будет серьезный. 

Украинское издание связывает полеты B-52H с тем, что в декабре прошлого года Россия не пустила иностранные военные корабли на Северный морской путь. А затем глава Генштаба РФ заявил о планах значительно усилить ПВО в Арктике. После этого, напоминает RT, четыре бомбардировщика вылетели с базы в Северной Дакоте и пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

Стоит отметить, что B-52H будут противостоять не только С-400, но и перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами "воздух – воздух". Если удар будет массированным, часть AGM, скорее всего, достигнет своих целей, но вовсе необязательно выведет объекты из строя.

А согласно недавно утвержденному президентом РФ списку условий для применения ядерного оружия, Москва в ответ атаку стратегических объектов может применить ракеты "Булава" или РС-24 на "Ярсах".

В свою очередь, независимый военный эксперт в беседе с URA.RU назвал бредом заявление украинских авторов бомбить российскую Арктику и Сибирь, так как война никому не нужна, а полеты – это всего лишь способ давления на Россию.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вытащите меня отсюда!": в Берлине по запросу США арестовали русского музыканта

Честным именем молодого человека воспользовались мошенники

Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится

Хорошим курсом национальной валюты нужно успеть воспользоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1002 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей