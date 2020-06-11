Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США готовят ледокольный флот против России

США готовят ледокольный флот против России
Фото: commons.wikimedia.org
Вашингтон не устраивает доминирование Москвы на Севере

Трамп распорядился построить ледокольный флот к 2029 г., чтобы на равных конкурировать с Россией в Арктике. Об намерении заказать корабли говорится в письме, которое американский президент отправил в Пентагон, Министерство торговли и Министерство внутренней безопасности.

Как пишет Defense News, три ледокола уже строятся. На данный момент поставлена задача максимально эффективно использовать остальные, которые еще только будут построены. Сколько ледоколов появится у США, будет определено в течение двух месяцев. Предполагается создание как средних, так и тяжелых кораблей.

По мнению DN, строительство ледоколов непосредственно связано с действиями России и Китая в Арктике. В Вашингтоне всерьез полагают, что российские военные угрожают интересам США, так как "покушаются" на Гренландию и постоянно "кошмарят" Фареро-Исландский рубеж.

В апреле прошлого года Береговая охрана США заключила контракт с VT Halter Marine на $746 млн на детальное проектирование и строительство первого тяжелого ледокола. Возможно, он будет атомным, как и российские.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше нашли новый способ навредить "Северному потоку - 2"

Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Актер заперся в квартире после аварии и отказывался ехать на допрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей