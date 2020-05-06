Новая труба на Балтике, которую продвигает Варшава, может остаться пустой и никому не нужной

На днях президент Польши Анджей Дуда громогласно объявил о начале строительства "Балтийского газопровода" (Baltic Pipe), по которому норвежское голубое топливо пойдет на польскую территорию. Данный проект должен стать альтернативой российским "Северным потокам".

Однако издание EADail уличило польского лидера в обмане. СМИ пишет, заявление пана Дуды – не более чем лозунг для привлечения к своей персоне новых избирателей на фоне идущей в Республике предвыборной президентской гонки. Сами же трубы начнут укладывать только через год.

Свою бурную речь пан Дуда произнес после того, как 30 апреля оператор польской газотранспортной системы Gaz-System подписал контракт с итальянской компанией Saipem Limited на реализацию балтийского проекта.

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", – сообщил 4 мая польский лидер.

Между тем, в этом году смогут начаться лишь подготовительные работы: обустройство спусков к морю, исследование дна акватории, которое на Балтике напичкано минами и снарядами со времен Второй мировой войны. В соощении оператора польской ГТС так и значится, что маршрут для укладки труб начнут изучать в первой половине 2021 г., а строительство стартует летом ого же года. Это в планах.

В свою очередь в "Профиле" отмечают, что амбициозные задачи Варшавы – обеспечить и внутренний рынок газа, но и перепродажа его соседям, в частности, Украине. Однако для реэкспорта топлива по всем расчетам аналитиков явно не хватит, даже с учетом закупок СПГ у американцев.

Издание напоминает, что PGNiG за последние годы приобрела доли в 27 лицензиях на разработку шельфовых месторождений Северного моря, в четырех проектах являясь оператором. Но объемов, чтобы загрузить новую трубу, будет недостаточно. Так, в настоящее время на долю Польши приходится всего 540 млн куб газа в год. Через два с половиной года компания увеличит показатель более чем в пять раз – до 2,5 млрд кубометров.

Но добыча газа в Норвегии с начала нулевых неуклонно снижается. По данным местного Директорат нефти, к 2025 году добыча голубого топлива в стране может составить не более 112 млрд кубометров. В результате норвежцам ради Baltic Pipe придется пожертвовать кем-то из других европейских покупателей, а те найдут альтернативного поставщика, например, "Газпром".

Дабавим, каждый из российских "Северных потоков" (55 млрд куб в год) мощнееBaltic Pipe (10 млрд куб в год) в пять с половиной раз.

