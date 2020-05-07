Ни санкции США, ни претензии Польши не помешают запуску газопровода

"Северный поток-2" будет достроен. Основатель научно-исследовательского центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский в этом окончательно убедился, когда трубоукладчик "Академик Черский" дошел наконец-то до Балтики. Теперь, по его мнению, ни санкции США, ни претензии Польши не помешают окончанию строительства.

Из-за угрозы американских санкций единственное имеющееся у "Газпрома" судно, способное закончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, несколько месяцев блуждало по морям и океанам, прежде чем добралось из дальневосточной Находки до Балтики. Теперь окончание строительства "Северного потока-2" – просто вопрос времени. Хотя негативное влияние внешних факторов нельзя исключать, предупреждает политолог.

"Планы планами, но "черные лебеди" в последнее время в мировой экономике стаями летают. Так что заранее загадывать нельзя – на большие сюрпризы можно напороться. И на большие деньги попасть", – считает Сатановский. В качестве примера он приводит ситуацию с коронавирусом: "Все попали", - констатирует он.

А вот претензии Польши на активы "Газпрома", в том числе относящиеся к обоим "Северным потокам" политолог считает не заслуживающими внимания. Такая сейчас политика польских властей: бороться с Россией по любому поводу, а потом "громко жаловаться": "Им с Россией бодаться – национальный спорт. Коррида по-польски", – цитирует Сатановского "Политэксперт".

Ранее в Варшаве анонсировали строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет по территории Дании и подаст газ с норвежского шельфа в Польшу, пишет РИА ФАН. Впрочем, польские власти несколько поторопились с объявлением – по данным СМИ, прокладка трубы может начаться в лучшем случае через год.