От "Газпрома" требуют или денег, или активы европейских газопроводов

Варшаве понравился опыт Киева в финансовых спорах с Москвой. Теперь и она пригрозила предъявить иск на арест имущества "Газпрома" в Европе, если российская сторона не выплатит польской PGNiG средства, которые ей присудил Стокгольмский арбитраж.

Ранее арбитражные судьи поддержали требования поляков по Ямальскому контракту и постановили, что "Газпром" должен компенсировать PGNiG $1,43 миллиарда. В Москве с вердиктом не согласились. Но польская сторона ждать окончания длительных судебных процедур не хочет.

"Следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток – 2", – поделился планом действий замминистра госактивов Польши Януш Ковальский. В интервью Wprost он отметил, что этот шаг не только решит вопрос с денежной компенсацией, но и отложит запуск в эксплуатацию строящегося "Северного потока – 2". По словам Ковальского, у польской компании есть "юридические инструменты", которые позволяют прогнозировать успех задумки, и PGNiG уже "движется в этом направлении".

По Ямальскому контракту Россия в период с 1996-го по 2022 г. должна поставлять в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год, напоминает URA.RU. В 2012 г. стороны договорились о пересмотре стоимости поставок. Но в 2015 г. Польша подала иск в Стокгольмский арбитраж с указанием, что стоимость продаваемого ей российского газа по контракту не соответствует рыночным ценам, и потребовала вернуть переплату.

Ранее украинский "Нафтогаз" выиграл в Стокгольмском арбитраже иск против "Газпрома" на $3 миллиарда. По требованию Киева, власти Нидерландов, Швейцарии и еще некоторых европейских стран заморозили активы "Газпрома" в качестве обеспечения выплаты по иску.