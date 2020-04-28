Поляки пытаются шантажировать "Газпром" в ожидании разрешения на прокладку Baltic Pipe через российские трубы

Польша угрожает арестовать активы "Северного потока – 2", чтобы "Газпром" заплатил $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, по простой причине: там хотят укрепить свою позицию в переговорном процессе с Москвой по вопросам транзита газа и осуществлению нового европейского газопроводного проекта. Об этом сообщил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментирую свежие новости из Варшавы.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский объявил, что нашел способ извлечь из недр российского монополиста якобы причитающиеся польской компания PGNiG деньги по их иску относительно Ямальского контракта о снижении стоимости поставок нашего топлива, подписанному еще в 1996 году.

Как полагает Фролов, угрозы Варшавы в адрес "Газпрома" и "СП – 2" связаны с тем, что она хочет пересмотреть условия договора по транзиту газа из РФ, который скоро закончится, уже в мае нужно вести переговоры.

"Кроме того, поляки реализуют совместно с партнерами проект Baltic Pipe – газопровод, который пойдет из Норвегии через Данию в Польшу. Во время строительства этот газопровод пересечет "Северный поток" и "Северный поток – 2". И чтобы пересечь эти два газопровода, нужно получить разрешение. Угадайте, у кого?" – задал сакраментальный вопрос эксперт в эфире НСН.

Фролов убежден, что именно с такой непримиримой позиции Польша и выступает, чтобы иметь сильные козыри в решении других насущных проблем. Также, вероятно, кто-то в Варшаве пытается решить свои политические задачи, считает аналитик. Кроме того, предположил он, поляки могли обидеться на то, что когда-то Москва не стала настаивать на расширении уже действовавшего газопровода "Ямал – Европа" и очень быстро переключилась на другие проекты.

В итоге Польша построила терминал в Свиноуйсце, который с экономической точки зрения не показывает свою состоятельность.

Также эксперт напомнил, как украинский "Нафтогаз" пытался заморозить активы "Газпрома", но ничего у него не вышло, поскольку российский монополист подавал встречные иски, а пока шли разбирательства, труба "СП – 2" укладывалась своим графиком. По его словам, это связано с тем, что "эти активы – акции, офисы, столы, стулья, тарелки", что никак не затрагивало строительство газопровода.

"Для "Газпрома" все эти угрозы были абсолютно пустым звуком, которые абсолютно ни на что не влияли", – резюмировал Фролов.

Напомним, в конце нынешнего марта польская компания PGNiG сообщила, что окончательно победила в судебных разбирательствах с российским концерном, которое длилось с 2015-го. Суть вопроса – пересмотр цены на голубое топливо, поставляемое полякам по контракту от 25 сентября 1996 года. 24 апреля стало известно, что Варшава собралась пожаловаться на "Газпром" в Еврокомиссию, потому что наш монополист никак не возвращает деньги и продолжает выставлять счета за газ по старым лекалам.

