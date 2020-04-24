Варшава утверждает, что российский концерн не исполняет решение суда в Стокгольме

Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении пунктов Стокгольмского арбитража по части цены на газ, в злоупотрелении положения монополиста на топливном рынке и пригрозила, что пожалуется в Еврокомиссию.

Польская сторона утверждает, что "Газпром" выставил Варшаве счета за газ без учета вердикта суда и не прислал скорректированные счета-фактуры. PGNiG считает отсутствие ответа со стороны контрагента преднамеренным несоблюдением решения арбитража.

"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", – говорится в заявлении польской компании.

В PGNiG обвинили российский концерн в злоупотреблении монопольным положением.

Напомним, Ямальский контракт был подписан в 1996 году и предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров. Соглашение действует до 2022 года. Летом 2018-го польская компания получила от Стокгольма право требовать снижения цены на газ из России, в том числе и за те периоды поставок, за которые Варшава уже расплатилась.

PGNiG 30 марта объявила о полной победе над "Газпромом" в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Теперь поляки ждут из Москвы возвращения около $1,5 млрд за поставленный российский газ в период с 1 ноября 2014-го по 29 февраля 2020 года.

Наш монополист сообщил, что документы с вердиктом получены и изучаются, пишет РИА "Новости".