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Польша объявила о победе над "Газпромом"

Польша объявила о победе над "Газпромом"
Фото:flickr.com
От российского монополиста требуют возвращения полутора миллиардов долларов

Компания PGNiG заявила о победе над "Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде в споре о цене на газ. Об этом говорится в пресс-релизе польского концерна.

В сообщении отмечается, что арбитраж окончательно вынес решение об изменении стоимости нашего голубого топлива, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту.

Польская компания утверждает, что теперь российский монополист должен вернуть Варшаве примерно $1,5 млрд за поставленный газ в период с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020-го.

Арбитражное разбирательство PGNiG начала в 2015 г., требуя у Москвы пересмотра цены на голубое топливо, поставляемое в полякам по контракту от 25 сентября 1996 года. Стокгольмский суд в июле 2018-го вынес промежуточный вердикт. Тогда "Газпром" сообщил, что Арбитраж согласился с его доводами и полностью отказал польскому концерну в изменении цены поставок газа. Между тем PGNiG трактует судебное решение в свою пользу.

Российский монополист пока никак не отреагировал на  сегодняшнюю победную реляцию польской строны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#
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А дырку от бублики пшеки не хотят! Действуют как шакалы. Незря Чкрчиль в свое время назвал Польшу гиеной Европы! Не в бровь, а в глах!
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