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Киев постарается сорвать строительство "Северного потока - 2"

Киев постарается сорвать строительство "Северного потока - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Запуск российского газопровода не в интересах Незалежной

"Северный поток – 2" сделает ненужной газотранспортную систему (ГТС) Украины. Поэтому Киев приложит максимум усилий, чтобы сорвать строительство российского газопровода. Об этом заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

По его словам, из-за запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина уже лишилась дохода от транзита в Турцию, Болгарию и Грецию 15 млрд кубометров газа в год. После запуска второй нитки не станет еще 15 млрд кубометров годового транзита. А после 2025 г., если "Северный поток – 2" будет готов, не останется и последних 50 млрд транзита, поскольку "Газпром" наверняка откажется продлевать контракт.

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток – 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него", – указал Макогон в интервью РБК.

В связи с этим он не скрывает: власти Украины сделают все, чтобы новый российский газопровод не был запущен. Киев будет доказывать, что поддержка этого проекта "идет вразрез с европейскими принципами солидарности", и предоставит свои услуги по поставкам газа в ЕС на выгодных условиях.

Ранее Польша заявила о намерении арестовать активы "Газпрома" и затормозить строительство "Северного потока – 2".

Вера СВЕТЛОВА

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