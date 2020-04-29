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Загадочный "Академик Черский" приближается к "Северному потоку - 2"

Загадочный "Академик Черский" приближается к "Северному потоку - 2"
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Судно добралось до вод Балтийского моря

Возможный участник завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" трубоукладчик "Академик Черский" уже огибает берег Королевства Дания, проходя по проливу Скагеррак.

Об этом сегодня сигнализируют данные навигационного портала Vesselfinder. Отметим, что вышеозначенный пролив соединяет Северное море с Балтийским.

При этом конечной точкой таинственного путешествия принадлежащего российскому концерну "Газпром" судна значится порт в Находке.

Напомним, "Академик Черский" начал свой весьма странный круиз по морям и океанам в феврале нынешнего года из той же Находки. Он отправился в сторону Сингапура, а потом исполнил ряд кульбитов в стиле героев Жюля Верна: обогнул Африку, прибыв в испанский Лас-Пальмас (Канарские острова). Затем трубоукладчик направился на север Атлантического океана, вместо заранее обозначенного маршрута в направлении египетского Порт-Саида. "Черский" должен был прибыть в британский порт Абердин 1 мая. В результате снова сменил курс, указав конечной точкой прибытия Находку приблизительно 1 июля.

Между тем, продолжает развитие история с запросом Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по проекту "СП – 2". Информация об этом появилась в СМИ в начале февраля 2020 года. Однако "Газпром" послал в Варшаву ответный привет – российский монополист просит поляков обосновать свой запрос. Это следует из отчета компании по МСФО за 2019 г., опубликованном сегодня.

Судя по отчету первое обращение пришло в Москву еще в январе. Польская сторона пыталась выудить информацию и документы по проекту. "Газпром" им ответил, но Варшаву это не удовлетворило.

"4 марта 2020 года в ПАО "Газпром" поступило новое обращение антимонопольного органа Польши о предоставлении информации и документов в рамках проводимого расследования. Ответ на данное обращение (с запросом предоставления антимонопольным органом Польши дополнительного обоснования для предоставления запрашиваемых информации и документов) был направлен 23 марта 2020 года", – говорится в документе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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