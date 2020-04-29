Достроенный "Северный поток - 2" окажется перед новой проблемой
Перед "Газпромом" стоит еще одна задача в связи с проектом "Северный поток – 2", кроме проблемы с достройкой газопровода – монополисту необходимо вывести его из-под действий "Третьего энергопакета" Евросоюза, иначе он останется наполовину пустым. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в среду, 29 апреля.
Он отметил, что запустить газопровод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Проблема в том, что заполнить "СП – 2" можно будет только на 50% из-за новой газовой директивы ЕС, касающейся морских трубопроводов. Напомним, под действие "Третьего энергопакета" попадают лишь последние 12 миль, которые подходят к берегу Германии.
"Следовательно "Газпром" сможет загружать лишь 27,5 млрд кубов по "СП – 2". Остальной объем должны загружать некие альтернативные поставщики. В море на дне им взяться неоткуда. В России по закону об экспорте газа только "Газпром" может экспортировать трубопроводный газ", – сказал "Известиям" Юшков.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо добиться от европейских регуляторов исключения из сочиненного Брюсселем специально против наших проектов – "СП2 и "СП – 2" – новых правил Директивы. По словам эксперта, "Газпром" физически не может создать конкуренцию на дне моря у немецкого берега.
Сейчас осталось достроить примерно 47 км одной нитки "Северного потока – 2" и около 70 км – второй, добавил Юшков.
Ранее сегодня стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский", предполагаемый участник завершения строительства российского газопровода, уже находится в районе Балтийского моря. Впрочем, конечным пунктом своего прибытия судно указывает порт Находку.
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