Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Возможный укладчик труб "Северного потока - 2" идет в Калининград

Возможный укладчик труб "Северного потока - 2" идет в Калининград
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
В порту российского анклава его ждут уже на этой неделе

Судно "Академик Черский" взяло курс на Калининград. Это следует из данных портала по отслеживанию передвижений морских судов Vesselfinder.

Накануне трубоукладчик прошел пролив Скагеррак, расположенный между полуостровом Скандинавия и полуостровом Ютландия, и приблизился к берегам Дании. Примечательно, что именно датский участок "Северного потока – 2" остается недостроенным. Однако "Академик Черский" там не задержался, только в путевом листе сменилась конечная точка маршрута. Если 26 апреля было заявлено, что судно направляется в порт Находка на Дальнем Востоке, то  сейчас целью уже значится Калининград.

Ранее эксперты уже предполагали, что "Черский" зайдет в Калининград или Санкт-Петербург, поскольку единственному российскому глубоководному трубоукладчику нужна модернизация перед тем, как приступать к работам на проекте "Северный поток – 2". Верфи в порту европейского анклава России вполне для этого удобны. Датой вероятного прибытия "Черского" в Калининград указано 3 мая.

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик вышел из Находки в феврале 2020 года. Сначала он направлялся в Сингапур, но после несколько раз менял маршрут, обогнул Африку и вот теперь почти добрался до места возможной стройки. При этом пока официально не было сказано, что именно данное судно будет заканчивать строительство газопровода. Как полагают эксперты, это делается для того, чтобы избежать санкций США.

"Северный поток – 2" предназначен для прямых поставок 55 млрд кубометров газа в год из России в ФРГ. Ранее Украина заявила, что сделает все, чтобы помешать запуску газопровода, так как это лишит страну доходов от транзита.

Вера СВЕТЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Германия отказалась приглашать Россию на юбилей окончания Второй мировой

Берлин проведет церемонию возложения венков без участия зарубежных делегаций из-за коронавируса

Лучшие шутки Жванецкого: самая смешная подборка

Утро.ру собрало яркие высказывания юмориста

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

931 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей