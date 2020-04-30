В порту российского анклава его ждут уже на этой неделе

Судно "Академик Черский" взяло курс на Калининград. Это следует из данных портала по отслеживанию передвижений морских судов Vesselfinder.

Накануне трубоукладчик прошел пролив Скагеррак, расположенный между полуостровом Скандинавия и полуостровом Ютландия, и приблизился к берегам Дании. Примечательно, что именно датский участок "Северного потока – 2" остается недостроенным. Однако "Академик Черский" там не задержался, только в путевом листе сменилась конечная точка маршрута. Если 26 апреля было заявлено, что судно направляется в порт Находка на Дальнем Востоке, то сейчас целью уже значится Калининград.

Ранее эксперты уже предполагали, что "Черский" зайдет в Калининград или Санкт-Петербург, поскольку единственному российскому глубоководному трубоукладчику нужна модернизация перед тем, как приступать к работам на проекте "Северный поток – 2". Верфи в порту европейского анклава России вполне для этого удобны. Датой вероятного прибытия "Черского" в Калининград указано 3 мая.

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик вышел из Находки в феврале 2020 года. Сначала он направлялся в Сингапур, но после несколько раз менял маршрут, обогнул Африку и вот теперь почти добрался до места возможной стройки. При этом пока официально не было сказано, что именно данное судно будет заканчивать строительство газопровода. Как полагают эксперты, это делается для того, чтобы избежать санкций США.

"Северный поток – 2" предназначен для прямых поставок 55 млрд кубометров газа в год из России в ФРГ. Ранее Украина заявила, что сделает все, чтобы помешать запуску газопровода, так как это лишит страну доходов от транзита.