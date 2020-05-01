Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Германия решила вмешаться в строительство "Северного потока – 2". Немцы решили усложнить и без того непростую задачу, отказав российской стороне в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на документ, предоставленный европейским регулятором.
В качестве обоснования для подобных мер в Германии уверяют, что СП-2 не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Именно поэтому от соблюдения общеевропейского законодательства его освободить не могут.
Ответа на директиву на Западе ждут до 8 мая. После этого обязуются оперативно огласить свое решение.
Строительству газопровода мешают далеко не в первый раз. Иногда и вовсе создается впечатление, что большинству стран реализация проекта солоно пришлась. Активно старается приостановить создание трубопровода Украина. Из Киева регулярно доносятся угрозы о том, что строительство будет заторможено, ведь в случае возведения СП-2 газотранспортная система Незалежной останется не у дел.
Не все ладно и между корпорациями, которые занимаются реализацией проекта. В СМИ появилась информация о том, что даже у достроенного "Северного потока – 2" будут проблемы. Ему придется искать нового отечественного поставщика топлива.
Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина
Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым
Начните день с улыбки: смешные анекдоты на 1 мая
Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- СМИ: Лукашенко внезапно исчез на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии
- Разведка США раскрыла данные о происхождении COVID-19
- Иммунолог: ВОЗ прячет свои ошибки из-за коронавируса "сенсациями"
- СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США
Здоровье
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
- Упражнения для пожилых: дыхательная гимнастика укрепит легкие
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик