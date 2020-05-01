Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"

Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Фото: pixabay.com
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ

Германия решила вмешаться в строительство "Северного потока – 2". Немцы решили усложнить и без того непростую задачу, отказав российской стороне в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на документ, предоставленный европейским регулятором. 

В качестве обоснования для подобных мер в Германии уверяют, что СП-2 не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Именно поэтому от соблюдения общеевропейского законодательства его освободить не могут. 

Ответа на директиву на Западе ждут до 8 мая. После этого обязуются оперативно огласить свое решение. 

Строительству газопровода мешают далеко не в первый раз. Иногда и вовсе создается впечатление, что большинству стран реализация проекта солоно пришлась. Активно старается приостановить создание трубопровода Украина. Из Киева регулярно доносятся угрозы о том, что строительство будет заторможено, ведь в случае возведения СП-2 газотранспортная система Незалежной останется не у дел. 

Не все ладно и между корпорациями, которые занимаются реализацией проекта. В СМИ появилась информация о том, что даже у достроенного "Северного потока – 2" будут проблемы. Ему придется искать нового отечественного поставщика топлива. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Начните день с улыбки: смешные анекдоты на 1 мая

Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

938 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей