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Трубоукладчик "Северного потока - 2" идет по Балтике с военным конвоем

Трубоукладчик "Северного потока - 2" идет по Балтике с военным конвоем
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Военный корабль, который сопровождает судно, также движется к Калининграду

Судно "Газпрома" "Академик Черский", который, как считается, может закончить укладку труб "Северного потока – 2", прошел экономические воды Дании в Балтике. Движется трубоукладчик не один. Рядом с ним оказалось российское военное судно – спасательный буксир СБ-123. 

Об этом говорят данные систем контроля передвижения морских судов, сообщил "Интерфакс". Военное судно также направляется на Балтийск в Калининградской области.

В Калининград идет и "Академик Черский", пишет агентство. Последние недели судно плутало в водах и несколько раз меняло курс. Эксперты полагают, что это было связано с попыткой обойти санкции США. 

Строительство "Северного потока – 2" приостановилось в январе 2020 г. после того, как США ввели рестрикции против проекта. Тогда швейцарская компания Allseas отозвала свои суда, которые работали над газопроводом, из Балтики. Позже в России заявляли, что строительство "Северного потока – 2" завершится отечественными силами. Сейчас газопровод готов на 94% – осталось проложить трубы рядом с Данией, которая очень долго не давала на это разрешения. Предполагается, что "Академик Черский" достигнет пункта назначения к лету 2020 г., когда и начнет работать над газопроводом. 

Полина ИВАНОВА

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