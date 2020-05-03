В России назвали последствия санкций США против "Северного потока - 2"
Ограничительные меры, направленные на участников проекта, могут замедлить его реализацию. Однако остановить строительство "Северного потока – 2" американцы не в силах. Такого мнения придерживается глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на РИА Новости.
"Очередной нелепый предлог, очередные санкции, и окончание строительства отложено. Но, разумеется, не свернуто", – заявил он в воскресенье, 3 мая. Косачев добавил, что американцам не дает покоя европейский рынок газа.
Как сообщалось ранее, российское судно, способное завершить строительство газопровода, несколько раз меняло курс. По словам специалистов, "Академик Черский" "заметал следы", чтобы не попасть под те же американские санкции. По последним данным, возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" бросил якорь близ Калининграда, об этом говорят данные порталов отслеживания.
Ранее Утро.ру писало, что судно идет по Балтике с военным конвоем.
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