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Германия отказалась от санкций против США из-за "Северного потока - 2"

Германия отказалась от санкций против США из-за "Северного потока - 2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
В Берлине уверены, что рестрикции не приносят пользы

После того, как стало известно, что Германия может помешать строительству "Северного потока – 2", фракция партии "Альтернатива для Германии" потребовала от властей объяснить, как они относятся к проекту. Правительство ФРГ заявило, что поддерживает газопровод и уверено в завершении его строительства, но вводить санкции против США не станет.

Как говорится на сайте парламента ФРГ, власти не станут инициировать обсуждение ответных мер по отношению к США, которые приняли санкции против "Северного потока – 2". Правительство Германии подчеркнуло, что рестрикции могут вводиться лишь с согласия ЕС.

Однако Берлин поддержит проект и работающие над строительством газопровода фирмы. 

"Федеральному правительству не известно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект "Северный поток-2" будет завершен", – отмечается в документе. 

ФРГ считает, что газопровод – это экономический проект и позитивно к нему относится. 

Ранее немцы отказали России в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС, что усложнит работу над "Северным потоком – 2". Впрочем, строительство газопровода ничто не в силах остановить, даже санкции США. Впрочем, ограничительные меры способны его затормозить. 

Полина ИВАНОВА

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