Альтернативу российскому газу активно продвигает Евросоюз

Трубоукладчик Castoro sei, работавший на первом "Северном потоке", закончил укладку труб на морском участке Трансадриатического газопровода (TAP). Теперь, вероятно, платформа отправится на строительство еще одного проекта, который станет очередным конкурентом российскому газу, – а именно "Балтийский газопровод". Об этом сегодня сообщает издание EADaily.

Напомним, голубое топливо по трубам "Южного газового коридора" из Азербайджана в Италию должно было пойти еще в начале 2020 года, но потом сроки сдачи проекта отодвинулись на осень. Сейчас там осталось завершить лишь небольшие технические работы. Когда газопровод начнет функционировать, он станет конкурентом для "Турецкого потока".

Этот проект с поставками 10 млрд куб газа в страны ЕС очень лоббирует Брюссель. В отличие от "Северного потока – 2", Евросоюз сделал для него исключения из Третьего энергопакета, отмечает издание. В то время как участники российского газопровода все еще борются за это право.

Итак, по данным навигационных порталов Myshiptracking и Marinetraffic, трубоукладчик Castoro sei компании Saipem ушла с места работ ТАР в Адриатическом море и движется в Роттердам, куда должен прибыть 31 мая.

Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу. При этом, обе газовых ветки пересекутся на дне Балтики.

В свою очередь, предполагаемый строитель замороженного морского участка нашего проекта трубоукладчик "Академик Черский" на полном ходу преодолел экономическую зону Дании еще 2 мая. А на следующий день бросил якорь недалеко от Калининграда. Отследить его движение можно на портале Vesselfinder.

