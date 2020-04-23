Судно направляется в Великобританию

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое, предположительно, займется достройкой газопровода "Северный поток – 2", вновь изменило курс.

По данным портала по отслеживанию кораблей, сейчас оно держит путь в британский порт Абердин. Ориентировочная дата прибытия в порт – 1 мая.

Свой путь "Академик Черский" начал в феврале – судно выдвинулось из порта Находки и направилось в сторону Сингапура. Однако в первоначальный маршрут не раз вносились коррективы.

Так, трубоукладчик должен был побывать в Шри-Ланке и Мозамбике, но вместо этого обогнул Африку и прибыл к испанскому острову Лас-Пальмас. Далее судно планировали отправить в египетский Порт-Саид, но курс снова был изменен.

Причину таких маневров ранее пояснил замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Дело в том, что до конца не известно, идет ли судно именно в территориальные воды Дании для проведения работ по "Северному потоку – 2". Таким образом, на трубоукладчик не могут быть наложены санкции: его конечная цель не определена

"Академик Черский" – это одно из специализированных плавсредств, которое может достроить "Северный поток – 2" после того, как швейцарская Allseas отказалась выполнять работы на газопроводе из-за угрозы американских санкций.

Ранее "Утро" рассказало, почему "Северный поток – 2" стал занозой для властей США.