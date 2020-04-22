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"Северный поток - 2" стал занозой для властей США

"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Вашингтону посоветовали сообща решать экономические проблемы

На фоне кризиса с нефтяным рынком и эпидемией коронавируса для США борьба против газопровода "Северный поток – 2", кажется, не является приоритетной и эту "занозу" американским властям пора уже вытаскивать. Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

По его словам, с чисто экономической точки зрения для Вашингтона не актуально блокировать укладку российской трубы, поскольку сейчас у Штатов полно других забот, с которыми нужно справляться. Он призвал общими усилиями преодолевать сложившиеся трудности.

"Заниматься этой занозой для них – не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы правильно, если бы Америка отказалась от этих неэффективных, неправильных санкций", – цитирует "Интерфакс" депутата.

Ранее сегодня стало известно, что единственный отечественный трубоукладчик, способный достроить газопровод, замечен в районе Атлантического побережья Португалии. "Академик Черский" идет курсом в направлении Суэцкого канала. Целый ряд экспертов полагает, что судно целенаправленно идет в сторону Балтийского моря, хотя до сих пор не объявляет конечную цель своего пути.

По мнению аналитиков, это делается сознательно, чтобы не навлечь на корабль санкций со стороны Вашингтона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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