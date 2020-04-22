"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
На фоне кризиса с нефтяным рынком и эпидемией коронавируса для США борьба против газопровода "Северный поток – 2", кажется, не является приоритетной и эту "занозу" американским властям пора уже вытаскивать. Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.
По его словам, с чисто экономической точки зрения для Вашингтона не актуально блокировать укладку российской трубы, поскольку сейчас у Штатов полно других забот, с которыми нужно справляться. Он призвал общими усилиями преодолевать сложившиеся трудности.
"Заниматься этой занозой для них – не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы правильно, если бы Америка отказалась от этих неэффективных, неправильных санкций", – цитирует "Интерфакс" депутата.
Ранее сегодня стало известно, что единственный отечественный трубоукладчик, способный достроить газопровод, замечен в районе Атлантического побережья Португалии. "Академик Черский" идет курсом в направлении Суэцкого канала. Целый ряд экспертов полагает, что судно целенаправленно идет в сторону Балтийского моря, хотя до сих пор не объявляет конечную цель своего пути.
По мнению аналитиков, это делается сознательно, чтобы не навлечь на корабль санкций со стороны Вашингтона.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Последние новости о коронавирусе на 22 апреля
В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Новый способ передачи COVID-19 позволит быстро выявить заболевание
- Самоизоляция бесполезна: врач назвал опасный способ распространения COVID-19
- Ранняя стадия пандемии: в ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19
Здоровье
- Продлить молодость: простая зарядка после 60 лет
- Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
- Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик