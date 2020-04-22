Судно идет на север вдоль Атлантического побережья Португалии

Способный достроить газопровод "Северный поток – 2" трубоукладчик "Академик Черский" движется курсом в направлении Европы. Об этом говорят данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.

Сейчас судно направилось на север вдоль Атлантического побережья Португалии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, "Черский" вышел 20 апреля из испанского порта Лас-Пальмас и отправился по маршруту в сторону египетской гавани Порт-Саид, расположенной на входе в Суэцкий канал. В данную точку корабль должен прибыть в ночь на 30 апреля.

Накануне издание EADaily писало, что судно якобы периодически отключает автоматическую идентификационную систему (АИС), чтобы скрыть точный маршрут движения.

Между тем, частому "вилянию" трубоукладчика в ходе морской эпопеи, начатой еще в феврале нынешнего года, аналитики нашли простое объяснение – корабль пытается запутать реальную цель своего пути, чтобы спокойно добраться к месту строительства "СП – 2". Как считает эксперт Алексей Анпилогов, судно совершит "крымский маневр", зайдя в один из портов полуострова на переоснащение, а затем все равно пойдет в сторону Балтики.

Такого же мнения придерживается и другой аналитик Игорь Юшков. В интервью изданию "Взгляд" он высказал мнение, что "Академик Черский" никуда не спешит, поскольку ожидает, пока успокится Балтийское море. По его словам, судно доберется к месту замороженной укладки труб аккурат к началу лета. Также капитан не будет указывать конечную точку своего маршрута, пока не пройдет все проблемные участки, где может получить рестрикции или отказ в прохождении через те или иные иностранные воды.

