Способный достроить "Северный поток - 2" корабль сменил курс
"Академик Черский" – единственное российское судно, способное вести глубоководную прокладку труб для газопроводов, – движется к Порт-Саиду в Египте. Соответствующая информация размещена на порталах слежения за морскими перевозками Myshiptracking. Ожидается, что в египетский порт судно прибудет 30 апреля.
Принадлежащий "Газпрому" "Академик Черский" покинул дальневосточный порт Находка в феврале 2020 года. Поскольку до этого швейцарский трубоукладчик Allseas под страхом санкций США оставил стройку в Балтийском море, эксперты предположили, что российский концерн перекидывает свой единственный корабль, способный закончить проект "Северный поток – 2", на этот объект. Официально это не было объявлено, но глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что такой вариант рассматривается, передает телеканал "360". Однако за последние месяцы судно уже несколько раз меняло курс. При этом окончательный пункт следования публично так и не заявлен.
В апреле "Академик Черский" обогнул Африку и направился на север Атлантики. Многие решили, что теперь уже он движется в Балтийское море или, по крайней мере, промежуточный порт, где пройдет необходимую модернизацию перед прокладкой труб "Северного потока – 2". Однако, подойдя к Канарским островам, судно вновь сменило курс.
"Северный поток – 2" – газопровод, строящийся на деньги "Газпрома" и европейских соинвесторов. Он предназначен для поставки 55 млрд кубометров газа в год напрямую из России в Германию. Планировалось, что проект будет завершен к концу 2019 г., но позже в Москве сообщили, что рассчитывают запустить трубу в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.
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