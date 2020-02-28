О вариантах завершения газопровода развернулась бурная дискуссия

Вокруг "Северного потока – 2" сейчас ведется много разговоров, но окончательного решения о продолжении строительства пока нет. Об этом сообщил финансовый директор немецкой компании BASF Ханс-Ульрих Энгель.

Он подтвердил, что укладка труб по дну Балтийского моря в настоящее время не идет. "Обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было", – цитирует Энгеля РИА "Новости".

По словам топ-менеджера, ситуация вокруг "Северного потока – 2", в том числе американские санкции, пока никак не влияет на работу соинвестора проекта Wintershall DEA, одним из основных акционеров которой является BASF.

Ранее из-за угроз Вашингтона укладку труб прекратил швейцарский подрядчик Allseas. У России есть собственное судно-трубоукладчик "Академик Черский", но оно менее мощное и, кроме того, занято на дальневосточном проекте. В Москве заявляли, что существуют и другие сценарии завершения строительства, но пока дело стоит.

Газопровод "Северный поток – 2" предназначен для прямых поставок газа из РФ в ФРГ. Соинвесторами проекта выступают "Газпром" и пять европейских компаний.