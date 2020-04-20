Судно зайдет на полуостров для дооснащения и модернизации

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который сегодня замечен на пути к египетской гавани Порт-Саид, продолжает совершать странные маршрутные кульбиты, цель которых, скорее всего, скрыть реальную конечную точку своего похода. Возможно, он планирует "крымский маневр" перед тем, как направиться к месту строительства "Северного потока – 2".

С таким прогнозом выступил эксперт Алексей Анпилогов, комментируя свежие новости об очередной смене движения единственного судна, способного завершить укладку труб газопровода в Балтийском море. Напомним, ранее в понедельник, 20 апреля, стало известно, что "Черский" вышел из испанского порта Лас-Пальмас и направился к берегам Египта, хотя аналитики ожидали, что корабль пойдет в сторону Ла-Манша, а далее к Северному морю и на Балтику.

Анпилогов уверен, что судно все-таки прибудет к месту строительства "СП – 2", но сейчас его капитан максимально путает следы во избежание американских санкций.

"С самого февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по "Северному потоку – 2". А значит, никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно", – заявил аналитик изданию "Политэксперт".

Он предположил, что "Академик Черский" планирует зайти в один из портов Крыма для проведения модернизации судна и дооснащения. Эксперт отметил, что за последние несколько лет Россия обновила и усовершенствовала морские гавани полуострова. Поэтому, считает Анпилогов, трубоукладчик совершит такой "крымский маневр" с технической целью.

По его словам, участникам проекта некуда торопиться, поскольку работы на "СП – 2" никогда не прекращались – всю зиму труба укреплялась щебнем, в настоящий момент достраивается наземная инфраструктура и т.д. Проект будет завершен к концу 2020 года, уверен эксперт.

Напомним, укладка трубы была заморожена в декабре прошлого года на фоне объявленных Вашингтоном санкций в отношении участников строительства "Северного потока – 2", в результате чего швейцарский трубоукладчик Allseas сбежал с Балтики.

