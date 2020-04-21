Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заметающий следы "Академик Черский" движется в сторону Балтики

Заметающий следы "Академик Черский" движется в сторону Балтики
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Судно для российского газопровода идет с отключенным передатчиком идентификационной системы

Способный достроить "Северный поток – 2" трубоукладчик "Академик Черский", который накануне вышел из испанского порта Лас-Пальмас и направился к берегам Египта, снова начал петлять. Судя по всему, корабль движется в сторону Балтийского моря. Об этом сегодня пишет EADaily.

Издание напоминает, что в прошедшее воскресенье, 19 апреля, судно по автоматической идентификационной системе (АИС) сообщило о направлении в египетскую гавань Порт-Саид, куда должно было прибыть 21 апреля.

Однако в понедельник навигационный портал Vesselfinder указал, что объявившее курс в сторону Средиземноморья судно движется от Гибралтарского пролива на север. Ровно туда, где пролегает маршрут в Балтийское море, отмечает издание.

Подтверждение направлению на Север Европы EADaily нашел и на другом навигационном портале – Marinetraffic. Тот во вторник, 21 апреля, в 13:00 зафиксировал неизвестный корабль одного класса с "Черским" с отключенным АИС в 30 милях к северо-западу от той точки, с которой наш трубоукладчик передал последние данные по системе оповещения.

Такую информацию Marinetraffic получил по спутниковому сигналу анонимного судна. Одновременно в районе Гибралтарского пролива не обнаружено кораблей, аналогичных "Академику Черскому".

Издание отмечает, что похожая ситуация с трубоукладчиком уже была ранее, то есть судно не раз отключало передатчик АИС.

Эксперты полагают, что такие кульбиты нашего судна связаны с тем, что его капитан и владелец (им является "Газпром") специально путают следы, чтобы избежать американских санкций, которыми Вашингтон угрожает всем участникам строительства "СП – 2". Как вчера заметил аналитик Алексей Анпилогов, "Академик Черский" может совершить "крымский маневр" – зайти в один из портов полуострова для модернизации и дооснащения, но все равно дальше уйти на Балтику, к месту прокладки труб "Северного потока – 2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей