Судно для российского газопровода идет с отключенным передатчиком идентификационной системы

Способный достроить "Северный поток – 2" трубоукладчик "Академик Черский", который накануне вышел из испанского порта Лас-Пальмас и направился к берегам Египта, снова начал петлять. Судя по всему, корабль движется в сторону Балтийского моря. Об этом сегодня пишет EADaily.

Издание напоминает, что в прошедшее воскресенье, 19 апреля, судно по автоматической идентификационной системе (АИС) сообщило о направлении в египетскую гавань Порт-Саид, куда должно было прибыть 21 апреля.

Однако в понедельник навигационный портал Vesselfinder указал, что объявившее курс в сторону Средиземноморья судно движется от Гибралтарского пролива на север. Ровно туда, где пролегает маршрут в Балтийское море, отмечает издание.

Подтверждение направлению на Север Европы EADaily нашел и на другом навигационном портале – Marinetraffic. Тот во вторник, 21 апреля, в 13:00 зафиксировал неизвестный корабль одного класса с "Черским" с отключенным АИС в 30 милях к северо-западу от той точки, с которой наш трубоукладчик передал последние данные по системе оповещения.

Такую информацию Marinetraffic получил по спутниковому сигналу анонимного судна. Одновременно в районе Гибралтарского пролива не обнаружено кораблей, аналогичных "Академику Черскому".

Издание отмечает, что похожая ситуация с трубоукладчиком уже была ранее, то есть судно не раз отключало передатчик АИС.

Эксперты полагают, что такие кульбиты нашего судна связаны с тем, что его капитан и владелец (им является "Газпром") специально путают следы, чтобы избежать американских санкций, которыми Вашингтон угрожает всем участникам строительства "СП – 2". Как вчера заметил аналитик Алексей Анпилогов, "Академик Черский" может совершить "крымский маневр" – зайти в один из портов полуострова для модернизации и дооснащения, но все равно дальше уйти на Балтику, к месту прокладки труб "Северного потока – 2".

