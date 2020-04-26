Судно, способное достроить газопровод, вновь изменило курс

"Академик Черский", судя по данным портала отслеживания, направляется в порт Находки, откуда он отправился в феврале этого года в сторону Сингапура. Сейчас возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" находится в проливе Ла-Манш, по информации Myshiptracking.

С момента выхода из российского порта "Академик Черский" несколько раз менял маршрут. Ранее сообщалось, что судно взяло курс на Европу. Как отмечали аналитики, трубоукладчик, который принадлежит "Газпрому", может намеренно "заметать следы", чтобы не попасть под американские санкции. США угрожают ограничительными мерами всем участникам строительства "Северного потока – 2".

Напомним, строительство газопровода прервалось после санкций, которые США ввели в декабре 2019 года против подрядчиков, задействованных в проекте. Швейцарская компания Allseas, которая попала под ограничительные меры, вывела свои суда, укладывавшие трубы для "Северного потока – 2", из зоны проведения работ.

Ранее аналитики пришли к выводу, что ситуация, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса, пойдет на пользу российскому газопроводу. Пока в Европе упал спрос на энергоносители, "Северный поток – 2" можно спокойно достроить. А в 2021 году, когда, с учетом обстоятельств, газопровод уже будет готов к запуску, мировая экономика как раз пойдет в рост.