Подача газа по новой трубе начнется как раз тогда, когда топливо потребуется покупателям

"Газпром" успеет модернизировать свой трубоукладчик и достроить "Северный поток – 2", пока в Европе наблюдается падение спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса. Так считает аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что для окончания проекта "Северный поток – 2" потребуется немного времени и всего 5% инвестиций. К началу 2020 г., когда швейцарский подрядчик Allseas отозвал свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США, газопровод был готов на 93%, уточняет Антонов в комментарии "Эксперту". У "Газпрома" имеется единственное судно, способное работать на таких глубинах – это "Академик Черский". Но проблема в том, что российские специалисты самостоятельно такими вопросами ранее не занимались, да и судно потребуется модернизировать, как минимум – установить на него нужное оборудование. На это требуется время.

Возможно, поэтому "Академик Черский" уже несколько месяцев плутает по морям и океанам и никак не доберется до места стройки. Но ничего страшного в этом нет, поскольку России сейчас и не нужны дополнительные мощности для экспорта газа на Запад: из-за эпидемии коронавируса потребности европейской промышленности впервые за долгие годы сильно упали. А в 2021 г., когда мировая экономика пойдет в рост, "Северный поток – 2" будет готов. В этом уверены как в Москве, так и ЕС.

Ранее эксперт подсказал способ вывести участников "Северного потока – 2" из-под американских санкций.