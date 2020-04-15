Берлин предупредил Вашингтон об ответных санкциях из-за "Северного потока - 2"
Американские санкции в отношении участников строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемы. Об этом заявил глава комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст.
Он отметил, что российская труба нужна Европе, т.к. она позволит получать дополнительные объемы газа. И немцы с европейцами в целом сами решат, у кого именно им закупать голубое топливо, что совершенно не зависит от кризиса, возникшего на фоне распространения эпидемии коронавируса, добавил Эрнст.
"Экстерриториальные санкции США против предприятий, в том числе европейских, которые участвуют в строительстве проекта, неприемлемы и требуют жестких ответных мер со стороны Европы. К примеру, санкций против американского фрекингового газа", – цитирует ТАСС немецкого депутата.
Также он считает, что Москве и Берлину необходимо развивать партнерские отношения в энергетической сфере, поскольку они сглаживают конфликты. Эрнст напомнил, что связи между РФ и Западом ухудшиись после событий на Украине и в Крыму.
По его мнению, целесообразность введенных в 2014-ом против России санкций оказалась под большим вопросом спустя годы. Эти рестрикции мешают развивать экономические отношения между РФ и Евросоюзом. Между тем, Россия замещает импортные товары собственным производством и увеличивает торговлю с КНР. Старый же свет не может быть сильным без сотрудничества с РФ, считает немец.
Эрнст подчеркнул, что ФРГ нужен российский газ, который американский не в состоянии заменить, т.к. он дорогой и не экологичный. Кроме того, он видит участие РФ в будущем на местном рынке альтернативных источников энергии.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что "СП – 2" обязательно будет достроен. Участникам проекта осталось реализовать всего лишь 5% инвестиций.
СМИ: Путин загнал Трампа в ловушку нефтяной сделкой
Вашингтон хвастается победой в новых договоренностях, но его вклад иллюзорен
Анекдот на 15 апреля
Забавная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться даже в плохую погоду
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило два миллиона
- Повторная эпидемия коронавируса накроет планету через два года
- В Еврокомиссии не оценили западные способы борьбы с COVID-19
- В ООН раскритиковали США за отказ оплачивать всемирное здравоохранение
Здоровье
- Упражнения для пенсионеров: как оставаться в форме после 60 лет
- На замену лимону: диетолог перечислил полезные продукты для иммунитета
- Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик