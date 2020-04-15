Германия объяснила важность российской трубы для европейских потребителей

Американские санкции в отношении участников строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемы. Об этом заявил глава комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст.

Он отметил, что российская труба нужна Европе, т.к. она позволит получать дополнительные объемы газа. И немцы с европейцами в целом сами решат, у кого именно им закупать голубое топливо, что совершенно не зависит от кризиса, возникшего на фоне распространения эпидемии коронавируса, добавил Эрнст.

"Экстерриториальные санкции США против предприятий, в том числе европейских, которые участвуют в строительстве проекта, неприемлемы и требуют жестких ответных мер со стороны Европы. К примеру, санкций против американского фрекингового газа", – цитирует ТАСС немецкого депутата.

Также он считает, что Москве и Берлину необходимо развивать партнерские отношения в энергетической сфере, поскольку они сглаживают конфликты. Эрнст напомнил, что связи между РФ и Западом ухудшиись после событий на Украине и в Крыму.

По его мнению, целесообразность введенных в 2014-ом против России санкций оказалась под большим вопросом спустя годы. Эти рестрикции мешают развивать экономические отношения между РФ и Евросоюзом. Между тем, Россия замещает импортные товары собственным производством и увеличивает торговлю с КНР. Старый же свет не может быть сильным без сотрудничества с РФ, считает немец.

Эрнст подчеркнул, что ФРГ нужен российский газ, который американский не в состоянии заменить, т.к. он дорогой и не экологичный. Кроме того, он видит участие РФ в будущем на местном рынке альтернативных источников энергии.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что "СП – 2" обязательно будет достроен. Участникам проекта осталось реализовать всего лишь 5% инвестиций.

