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Польша признала эффективность "Северного потока - 2"

Польша признала эффективность "Северного потока - 2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Коронавирус невольно заставит европейцев развернуться в сторону российской трубы

Пандемия COVID-19 и меры по ограничению ее распространения резко меняют глобальную и европейскую экономическую ситуацию. Хотя их конечные последствия неизвестны, они уже влияют на функционирование энергетических рынков. Причем проблемы затрагивают всех игроков – от производителей до потребителей.

Однако в перспективе от сложившейся ситуации в выигрыше может оказаться проект "Северный поток – 2", который, вероятно, получит поддержку. Об этом говорится в аналитическом докладе польского Центра восточных исследований (OSW).

В докумете отмечается, что эпидемия коронавируса запустила центробежные силы в Евросоюзе. На фоне смертельной заразы власти европейских государств бросились усиливать национальные экономики и защищать собственные границы.

Сегодняшние низкие цены на газ из-за падения спроса на топливо и его переизбытке являются проблемой для компаний-поставщиков, но не для потребителей, поскольку такое обстоятельство позволяет правительствам запустить механизм протекционизма. Для российского проекта нынешние обстоятельства вполне благоприятны, считают польские аналитики.

"Эта ситуация может сослужить хорошую службу для "Северного потока – 2", поскольку некоторые европейские страны, столкнувшиеся с кризисом, захотят поддержать национальные рынки путем введения барьеров для либерализации единого энергорынка ЕС", – цитирует издание Baltnews доклад.

Эксперты указывают, что почти построенный российский газопровод обеспечит топливом ЕС дешево и быстро. Именно эти два фактора после завершения кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, будут играть решающую роль. Поэтому потоки инвестиций, скорее всего, потекут в "СП – 2" и СПГ-терминалы.

Для многих покупателей в Европе на данный момент менее конкурентоспособными являются поставки газа по долгосрочным контрактам из-за низких цен на сырьевом рынке и заполненных хранилищах.

В качестве примера такого невыгодного проекта эксперты называют EastMed, который должен соединить месторождения в Восточном Средиземноморье с Грецией и в перспективе с Италией.

"На его строительстве особенно настаивают США, видя в нем прямого конкурента "Турецкому потоку". Между тем строительство EastMed еще толком даже не началось", – указывается в докладе.

Также пострадает от сложившейся экономической ситуации и "зеленая" энергетика, накоторую в последние годы делают большую ставку целый ряд индустриальных стран. Европейцам сейчас предстоит восстанавливать экономику, поэтому особо не до альтернатив голубому топливу. Дешевый, хотя и не экологически нейтральный газ, может сдвинуть планы дорогостоящих вложений в "зеленую" энергетику на годы вперед.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алекс Рихтер
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развернуться и ещё нагнуться....корона тяжела
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