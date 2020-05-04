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Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Эсминцы ВМС США несут на себе крылатые ракеты "Томагавк"

Четыре корабля НАТО вошли в Баренцево море в понедельник, 4 мая. Вскоре силы Северного флота РФ начали следить за действиями корабельной группы. Об этом рассказала пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

НАТО отправило эсминцы США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", а также фрегат "Кент" ВМС Великобритании". 

На первых двух судах находятся крылатые ракеты "Томагавк", у них также есть система противоракетной обороны "Иджис", пишет "Интерфакс". 

Полина ИВАНОВА

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