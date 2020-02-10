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Катастрофа: на ледоколе "Арктика" сломали электродвигатель

Катастрофа: на ледоколе "Арктика" сломали электродвигатель
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Надежда флота России повисла на волоске

С атомным ледоколом проекта ЛК-60Я "Арктика" серьезные проблемы. Как пишет "КоммерсантЪ", при швартовых испытаниях на "Балтийском заводе" вышел из строя гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу. И теперь головной корабль серии, которая должна заменить ледоколы конца 1980-х – начала 1990-х гг., непонятно когда будет сдан в эксплуатацию. По данным источника, если потребуется замена двигателя, сроки существенно сдвинутся вправо.

Причиной аварии называется короткое замыкание, которое произошло 4 февраля. Однако окончательную причину специально созданная комиссия установит до 20 февраля.

Всего на ледоколе три валовых линии. Средний вал успешно прошел испытания, а вот тестирование правого окончилось инцидентом.

Теперь, при самом благоприятном исходе, повреждения двигателя исправят прямо на корабле. В противном случае, чтобы извлечь гребной электродвигатель, придется резать корпус и размонтировать оборудование, что займет немало времени.

Самым худшим вариантом, по мнению источника газеты, могли быть системные ошибки в проекте, так как цикл изготовления нового ГЭД занимает минимум год.

В лучшем случае "Арктику" сдадут в сентябре, хотя планировалось в мае. К счастью, "Росатом" продлил сроки службы действующих атомных ледоколов, дав "Балтийскому заводу" некоторую отсрочку.

Инциденты на ремонто-судостроительных заводах России участились в последнее время. 12 декабря прошлого года произошел пожар на единственном российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Ранее затонул док, в котором его чинили – ПД-50.

Кроме того, затянулись испытания атомной подлодки проекта "Ясень-М" "Казань". Как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, у нее есть проблемы с новыми системами, и сроки сдачи лодки были также отложены.

Александр ИЛЬИН

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"...сдвинутся вправо", хорошо что не влево
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