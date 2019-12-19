Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Царь Арктики: американцы захвалили новый российский ледокол

Царь Арктики: американцы захвалили новый российский ледокол
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В США таких кораблей нет, и не будет в ближайшее время

Новый российский ледокол "Арктика", с двумя реакторами мощностью по 175 мегаватт каждый, образовал пропасть между ледокольными флотами России и США. Если Москва построит всю серию из пяти кораблей проекта ЛК-60Я, американцам просто будет нечего делать в Арктике, за которую в ближайшее годы может развернуться настоящее соперничество.

Несколько дней назад ледокол после испытаний в Финском заливе вернулся к достроечной стенке Балтийского завода. Моряки проверили ход судна от резервных дизель-генераторов и разогнались до 6 узлов. Это очень немного, пока реакторы даже не включали.

По данным The Barents Observer, в ближайшее время "Арктика" отправится в путешествие по Скандинавии, а затем причалит в домашнем порту в Мурманске. Второе испытание, уже с активными реакторами запланировано на весну 2020 года.

Ледокол будет ломать лед в Карском море и отправится, наконец, по Северному морскому пути, для которого его и строили. Два следующих ЛК-60Я по плану должны сдать в 2021 и 2022 годах.

Как пишет The National Interest, в США опомнились только сейчас. Береговая охрана США заплатила VT Halter Marine, Inc. $750 млн, что та построила тяжелый ледокол. Первый за последние 40 лет.

Глобальное потепление не шутки, и очень скоро Арктика превратится в один из основных районов, где будут добывать полезные ископаемые. Уже другой вопрос, как это скажется на экологической ситуации.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Время бежать в обменник: курс доллара резко изменился

Российскую валюту не испугали санкции США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей