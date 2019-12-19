В США таких кораблей нет, и не будет в ближайшее время

Новый российский ледокол "Арктика", с двумя реакторами мощностью по 175 мегаватт каждый, образовал пропасть между ледокольными флотами России и США. Если Москва построит всю серию из пяти кораблей проекта ЛК-60Я, американцам просто будет нечего делать в Арктике, за которую в ближайшее годы может развернуться настоящее соперничество.

Несколько дней назад ледокол после испытаний в Финском заливе вернулся к достроечной стенке Балтийского завода. Моряки проверили ход судна от резервных дизель-генераторов и разогнались до 6 узлов. Это очень немного, пока реакторы даже не включали.

По данным The Barents Observer, в ближайшее время "Арктика" отправится в путешествие по Скандинавии, а затем причалит в домашнем порту в Мурманске. Второе испытание, уже с активными реакторами запланировано на весну 2020 года.

Ледокол будет ломать лед в Карском море и отправится, наконец, по Северному морскому пути, для которого его и строили. Два следующих ЛК-60Я по плану должны сдать в 2021 и 2022 годах.

Как пишет The National Interest, в США опомнились только сейчас. Береговая охрана США заплатила VT Halter Marine, Inc. $750 млн, что та построила тяжелый ледокол. Первый за последние 40 лет.

Глобальное потепление не шутки, и очень скоро Арктика превратится в один из основных районов, где будут добывать полезные ископаемые. Уже другой вопрос, как это скажется на экологической ситуации.