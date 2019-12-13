США: Россия сама губит свой флот

Российскому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" откровенно не везет. Казалось бы, после того, как затонул док ПД-50, работавший с 1980 года, ничего хуже с кораблем уже произойти не может, однако в итоге на крейсере случился сильный пожар.

На Западе к этому отнеслись со злорадством. Журнал The Drive тут же объяснил произошедшее на "Кузнецове" полной деградацией военно-морского флота России. Издание указывает на целый ряд аварий, которые сильно пошатнули авторитет ВМФ РФ. Это и пожар во время стоянки в Турции в 2009 году, это и потеря в 2016-м истребителей МиГ-29К и Су-33 у берегов Сирии и, разумеется, вышеупомянутое ЧП с ПД-50.

Самым серьезным инцидентом The Drive называет аварию на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" летом этого года, когда только благодаря мужеству и самоотверженности российских моряков, удалось избежать куда более тяжелых последствий. Но ЧП унесло жизни лучших 14 морских офицеров.

В пожаре на "Кузнецове" погибли два моряка и еще десять пострадали. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, работу пожарным сильно усложнял дым от горящей проводки. По данным Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), человеческий фактор рассматривается как основная причина пожара.

Что случилось на крейсере, решит специальная комиссия. Это могло быть несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ, старая проводка или даже поджог. По версии СРЗ "Звездочка", проводящего ремонт, виноват экипаж, который должен был проверить поверхность перед сваркой, а на ней оказался мазут. Это неудивительно, "Кузнецов" работает на мазуте. Возможно, у моряков своя версия.

Справедливости ради, стоит отметить, что аварии на российском флоте участились после того, как Россия существенно увеличила активность на море. Постоянные учения, испытания нового оружия – всему этому, к сожалению, нередко сопутствуют аварии.

Американский флот тоже нельзя назвать идеальным. Летом 2017 эсминец Fitzgerald врезался в танкер у берегов Японии. В итоге не досчитались 10 человек, как позже оказалось, семеро погибли. Позже тот же эсминец пострадал при погрузке на транспортное судно. В феврале этого года столкнулись крейсер Leyte Gulf и военный сухогруз.