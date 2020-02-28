Северный флот получит мощное усиление

До конца года Северный флот России получит шесть кораблей и подводных лодок. Об этом в пятницу, 28 февраля, на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В первую очередь, речь идет о "Борее-А" – подлодке "Князь Владимир" – и фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", которые существенно усилят боевую мощь флота. Ранее корабли и субмарина успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях.

Кроме того, Шойгу отметил, что до конца года в войска поступит до 180 единиц вооружения, адаптированного для применения в суровых условиях Арктики.

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО. А моряки продолжают испытывать гиперзвуковое оружие, вероятно, имеются в виду противокорабельные ракеты "Циркон", которые в январе впервые запустили с корабля.

"Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", – цитирует министра обороны "Комсомольская правда".



Россия вот уже несколько лет укрепляет северные рубежи, так как в ближайшем будущем Арктика может стать местом спора между Россией и странами НАТО за нефть и газ. Их добыча, по мнению экспертов, очень скоро станет доступнее из-за глобального потепления.