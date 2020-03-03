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Арктическая бомба: Земле грозит экологическая катастрофа

Арктическая бомба: Земле грозит экологическая катастрофа
Фото: pixabay.com
От климатических изменений сильнее всего может пострадать Россия

Потепление в Арктическом регионе может обернуться нешуточной угрозой для человечества. Рост средней температуры на семь – восемь градусов способен спровоцировать взрыв углеродной бомбы, так как вечная мерзлота хранит в себе большие запасы растворенного метана.

Об этом заявил вице-президент по стратегическому планированию нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун. Он считает Россия может стать страной, в которой климатические изменения будут наиболее сильными, сообщают "Известия".

Ученые предупреждают, что глобальное потепление оказывает наибольшее влияние крайний север и крайний юг нашей планеты. В Антарктиде исчезает лед, и обнажился континентальный разлом, из которого активно идет радиоактивное излучение. А в Арктике начала таять вечная мерзлота.

Впрочем, некоторые ученые считают, что на Земле вскоре наступит новый ледниковый период, и нынешнее потепление – временное явление, которое скоро закончится.

Валентина МАЙОРОВА

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