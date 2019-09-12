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Хуже Чернобыля: в Антарктиде нашли гигантский источник радиации

Хуже Чернобыля: в Антарктиде нашли гигантский источник радиации
Фото: pixabay.com
Растаявшие льды обнажили страшный континентальный разлом

Австралийские ученые обнаружили в Антарктиде зону высокой радиации. По мнению специалистов из Университета Мельбурна, зона заражения со временем будет только увеличиваться.

Исследования показали, что рядом с источником радиации находится огромный континентальный разлом, сообщает портал Vystroim.com. Эксперты считают, что этот его можно назвать самым крупным на нашей планете. В больших количествах этот газ опасен, он может стать причиной возникновения лучевой болезни.

Если в этой области внезапно начнется вулканическая активность, Чернобыльская катастрофа покажется не такой уж страшной, предупреждают ученые. Впрочем, по оценкам некоторых экспертов, в следующем году ожидается постепенное снижение уровня радиации.

Однако не все исследователи настроены так оптимистично, ведь в двух зонах радиация все-таки пробила ледяной антарктический щит и начала активно распространяться. Теперь к изучению опасного феномена планируют подключиться британские ученые. Они присоединятся к своим австралийским коллегам, чтобы выяснить точные причины возникновения радиоактивного заражения.

Валентина МАЙОРОВА
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