Хуже Чернобыля: в Антарктиде нашли гигантский источник радиации

Нибиру
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Австралийские ученые обнаружили в Антарктиде зону высокой радиации. По мнению специалистов из Университета Мельбурна, зона заражения со временем будет только увеличиваться.
Исследования показали, что рядом с источником радиации находится огромный континентальный разлом, сообщает портал Vystroim.com. Эксперты считают, что этот его можно назвать самым крупным на нашей планете. В больших количествах этот газ опасен, он может стать причиной возникновения лучевой болезни.
Если в этой области внезапно начнется вулканическая активность, Чернобыльская катастрофа покажется не такой уж страшной, предупреждают ученые. Впрочем, по оценкам некоторых экспертов, в следующем году ожидается постепенное снижение уровня радиации.
Однако не все исследователи настроены так оптимистично, ведь в двух зонах радиация все-таки пробила ледяной антарктический щит и начала активно распространяться. Теперь к изучению опасного феномена планируют подключиться британские ученые. Они присоединятся к своим австралийским коллегам, чтобы выяснить точные причины возникновения радиоактивного заражения.
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