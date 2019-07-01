Вашингтон собирается отвоевать у Москвы арктическое пространство

Власти США намерены бросить вызов господству России в Арктике. Для этого они собираются построить крупный порт в своих северных владениях.



Верхняя палата Конгресса на днях приняла решение выделить Министерству обороны США выделить дополнительные средства на возведение стратегического военного порта в Арктике, сообщает немецкое издание Heise. Ранее Пентагон уже получил от законодателей $750 млрд на будущий финансовый год.

Необходимость подобного проекта в Вашингтоне объясняют тем, что Россия, обладающая арктическим побережьем протяженностью 11 тыс. км, укрепляет свое присутствие на Крайнем Севере. США такое развитие событий категорически не устраивает. Стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают ее привлекательной для многих стран.

"В мае советник по национальной безопасности Джон Болтон, заявил, что господство США в Арктике должно быть восстановлено для снижения влияния России и Китая в регионе",

– говорится в публикации.

Препятствием для осуществления желаемого может стать нехватка ледоколов у США. Сейчас у американцев есть только одно функционирующее судно такого типа, тогда как у России их десятки. Военно-морские силы США уже потратили 750 млн на разработку и строительство нового ледокола. Еще два судна могут появиться в ближайшее время.

Автор материала указывает на опасность того, что "борьба за Арктику, ее ресурсы и геополитические и военные преимущества может перерасти в один из опаснейших конфликтов". Западный блок готов подорвать господство России в том числе и военным путем. Подобные действия отрабатывались в ходе прошлогодних маневров "Единый трезубец", которые стали для НАТО крупнейшими учениями в Арктике за всю историю.

В конце июня сообщалось о планах США создать военную базу в Арктике в непосредственной близости от российских границ в противовес российской базе "Трехлистник". В апреле появились сведения о том, что страны Запада намереваются помешать российскому освоению Арктики за счет санкционного давления.