Американцам не хватит ресурсов, чтобы диктовать свои условия в регионе

Вашингтон заметно проигрывает Москве и Пекину в битве за установление контроля над Арктикой. К такому выводу пришел профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс.



По мнению эксперта, Берингов пролив потенциально может стать Персидским заливом будущего. Он будет оказывать колоссальное влияние на международную обстановку. Но в этом месте США не будут иметь возможности противостоять России, несмотря на свою усовершенствованную арктическую стратегию.

В Соединенных Штатах наконец-то поняли всю важность Арктики. В ответ на активность России Пентагон собирается проводить в регионе больше учений, планирует подготовить экспедиционные бригады морской пехоты для действия в арктических условиях, а также хочет усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых морских путей в Арктике. Однако Вашингтону не хватит ресурсов для достижения поставленных целей.

Россия наращивает мускулы в Арктике и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами. Под ее властью находится Северный морской путь. Китай, в свою очередь, активизирует свои усилия в борьбе за северный регион. Это проявляется в инициативе "Один пояс – один путь", написал Брэндс в материале для Bloomberg.

У РФ имеется 14 ледоколов и шесть арктических баз. Страна активно инвестирует в развитие региона. У Китая гораздо меньше возможностей в Арктике, но страна ведет активную работу, чтобы наверстать упущенное. При этом у США эти возможности отсутствуют: у них есть всего два старых ледокола, которые непригодны для использования в Арктике, а вся инфраструктура за Полярным кругом устарела. Для ее восстановления понадобятся огромные финансовые вложения.

Другой большой проблемой для Соединенных Штатов станет непонимание со стороны союзников. К примеру, Канада считает Северо-Западный проход в Арктике своими территориальными водами, что не соответствует представлениям Вашингтона.

Третьим камнем преткновения для США станет то, что их арктическая стратегия не соответствует политике американских властей по климату. Вашингтон отказывается помогать союзникам в борьбе с глобальным потеплением, но при этом обвиняет Китай в климатических изменениях. Такая позиция Вашингтона и игнорирование изменений климата поставит США в стратегически невыгодное положение. Это предопределит окончательное поражение страны в борьбе за влияние в Арктике, констатировал профессор.