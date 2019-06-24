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США построят порт для противостояния русским в Арктике

Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos
Базу заложат рядом с Чукоткой

Доминирование России в Арктике крайне не устраивает США. Конгресс планирует утвердить строительство нового порта на Севере в противовес российской базе "Трехлистник".

Сенаторы крайне обеспокоены нехваткой ледоколов. Береговая охрана США уже заключила контракт с VT Halter на сумму $750 млн, который предполагает детальное проектирование ледоколов нового типа. Всего их будет шесть. А базироваться корабли будут в новом порту, чтобы сдерживать российские силы в Арктике.

Как полагает бывший сотрудник администрации Джорджа Буша Дэн Гур, если США считают Россию конкурентом, то то у Вашингтона нет другого варианта, кроме как соперничать с Москвой на Крайнем Севере. По мнению Гура, в России видят Арктику как длинную и уязвимую для авиации и ракет линию фронта. Новый порт вынудит русских потратить еще больше денег. А стоимость содержания только одной базы "Трехлистиник" – огромно.

Брайн Кларк, бывший офицер подводной лодки, а ныне аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок напротив, полагает, что США незачем соперничать с Россией на равных в Арктике.

"У них 7 тысяч миль береговой линии, которую сложно патрулировать. Поэтому их беспокоит безопасность границ, которые, действительно, уязвимы в этом районе", – сказал Кларк.

Аналитик согласен с тем, что порт нужен США. В этом случае, кораблям береговой охраны не приходилось ремонтироваться в Пьюджет-саунд в Вашингтоне, совершая долгий переход. Новый порт могут построить в Номе (Аляска) возле Берингова пролива. Однако и это будет очень дорого, а саму базу можно будет использовать лишь ограниченный период времени.

Фото: commons.wikimedia.orgНо похоже, что США это не остановит, поэтому военно-морская база Пентагона по соседству с российской Чукоткой – лишь вопрос времени. Правда, Вашингтону понадобится минимум несколько лет, чтобы укомплектовать береговую охрану новыми ледоколами. Пока Россия выигрывает у США вчистую по этому показателю.

Александр ИЛЬИН
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