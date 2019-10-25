В Петербурге спустили на воду новейший ледокол "Иван Папанин"

Корабль не имеет аналогов в мире

В Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду новейший ледокол "Иван Папанин" проекта 23550. Это головной патрульный корабль, который по словам начальника Технического управления ВМФ России контра-адмирала Игоря Зварича, не имеет аналогов в мире по своим характеристикам.

"Этот корабль может выполнять задачи в составе отрядов и группировок ВМФ России, также одиночно. Способность преодолевать лед толщиной свыше 1,5 метра позволит эффективно использовать корабль в сложной ледовой обстановке Арктической зоны", – цитирует контр-адмирала пресс-служба Минобороны.

"Иван Папанин" может выполнять задачи патрульного корабля, буксира и ледокола, то есть по сути является универсальным кораблем. Его водоизмещение 9 тыс. тонн, длина более 100 м, ширина около 20 м. Автономонсть плавания 60 суток, а район плавания – неограниченный.

Ранее журнала The National Interest признал большое преимущество России в Арктике над США, причем во многом, благодаря мощному ледокольному флоту.