Без шансов: США проиграют войну России в Артике

Американцы признали тотальное преимущество Москвы на Севере

Москва намного лучше подготовлена к войне в Арктике, чем США. Журнал The National Interest написал целый сценарий, как русские будут воевать на Севере и перечислил козыри, которых нет у НАТО и не предвидится в ближайшее время.

Биться за Арктику готовился еще СССР, а современная Россия унаследовала практически все вооружение сверхдержавы, так как на севере никаких территорий не потеряла.

Первое – это ледоколы. Москва обладает самым крупным ледокольным флотом в мире. США, Норвегия – их нет даже рядом. На данный момент Россия эксплуатирует четыре атомных ледокола и строит еще три проекта ЛК-60Я, не считая обычные ледоколы. Все эти корабли в случае необходимости могут доставить военных в Арктику. Москва полностью контролирует Северный морской путь.

Вторым козырем американцы называют шесть подлодок проекта 971 "Щука-Б" (по классификации НАТО "Акула"). В составе Северного флота они регулярно совершают походы в Арктику, серьезно беспокоя ВМС США, как и в 80-е. По мнению NI, они не такие тихие, как их западные конкуренты, но "Щуки" компенсируют этот недостаток мощнейшим вооружением. К тому же, им на смену в скором времени придут еще более опасные "Ясень-М".



Третье оружие арктической войны – знаменитый перехватчик МиГ-31. Теперь он получил гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и может атаковать любую воздушную или надводную цель на протяжении всей северной границы России. МиГ-31БМ, возможно, не лучший вариант против F-22 или F-35, однако где им взяться, если у США нет там баз. У России около 200 МиГ-31, и она постоянно их модернизирует.

Четвертое преимущество России на Севере – это Ту-95МС и противолодочные Ту-142. "Медведь" может нести как противокорабельные ракеты, так и класса "воздух-земля". При этом самолет может лететь там, где нет авианосцев, не опасаясь атаки истребителей.

В данный момент российские летчики постоянно летают на Ту-95МС, как во время холодной войны, разве что не греют двигатели на Чукотке с подвешенными термоядерными бомбами.



Наконец, российский спецназ давно готов к войне в Арктике. Россия разработала специальную военную технику и подготовила базы, например, знаменитый "Трехлистник". Военные готовят диверсионные группы, практикуют радиоэлектронную борьбу, и по мнению норвежских СМИ, даже тайно высаживались на норвежском Шпицбергене.