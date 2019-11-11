Игривое млекопитающее заподозрили в работе на спецслужбы РФ

Западные эксперты заявили, что кит-белуха, которого сняли на видео в Арктике, является "российским шпионом".

На Youtube любой желающий может посмотреть ролик, в котором белуха играет в мяч с фанатами регби из Южной Африки, путешествующими недалеко от Северного полюса. Специалисты утверждают, что на видео попал знаменитый самец белухи по кличке Хвалдимир – специально натренированный российскими военными кит, сообщает The Independent.

"Хвалдимира" впервые заметили в апреле этого года в море рядом с берегами Норвегии. Кит подплывал к кораблям, вел себя игриво и выпрашивал еду. Его поведение указывало, что он умеет взаимодействовать с людьми, отмечает источник.

По словам журналиста Ферриса Джабра, "Хвалдимир" сбежал от российских военных. Эту теорию поддерживают и другие эксперты, считающие, что белуху научили различным трюкам, к примеру, приносить предметы и получать за это еду.

Информация о том, что Россия устанавливает контроль над Арктикой с помощью китов-шпионов, появилась весной этого года. Впрочем, тогда эту версию подняли на смех.