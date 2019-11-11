Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Российский "кит-шпион" напугал Запад

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Игривое млекопитающее заподозрили в работе на спецслужбы РФ

Западные эксперты заявили, что кит-белуха, которого сняли на видео в Арктике, является "российским шпионом". 

На Youtube любой желающий может посмотреть ролик, в котором белуха играет в мяч с фанатами регби из Южной Африки, путешествующими недалеко от Северного полюса. Специалисты утверждают, что на видео попал знаменитый самец белухи по кличке Хвалдимир – специально натренированный российскими военными кит, сообщает The Independent.

"Хвалдимира" впервые заметили в апреле этого года в море рядом с берегами Норвегии. Кит подплывал к кораблям, вел себя игриво и выпрашивал еду. Его поведение указывало, что он умеет взаимодействовать с людьми, отмечает источник.

По словам журналиста Ферриса Джабра, "Хвалдимир" сбежал от российских военных. Эту теорию поддерживают и другие эксперты, считающие, что белуху научили различным трюкам, к примеру, приносить предметы и получать за это еду.

Информация о том, что Россия устанавливает контроль над Арктикой с помощью китов-шпионов, появилась весной этого года. Впрочем, тогда эту версию подняли на смех.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей